Conceicao in Serie A? Il FIGLIO dell’ex Lazio sempre nel mirino di una big: può fare come papà Sergio

Un nuovo Conceicao in Serie A? Il figlio dell’ex Lazio Sergio, Francisco, nel mirino di una big del nostro campionato: le ultime

Oltre a Nico Gonzalez e Koopmeiners la Juve continua a monitorare la situazione di Conceiçao. L’esterno figlio di Sergio, ex centrocampista della Lazio, non è stato convocato dal Porto in occasione della partita vinta ieri dalla sua squadra contro il Santa Clara a causa di un problema fisico.

Per il Corriere dello Sport resta viva l’ipotesi di un possibile scambio con Djalo, difensore fuori dal progetto di Thiago Motta.