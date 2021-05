Bruno Giordano: «Conceição è un piccolo Simeone, perfetto per la Lazio»

Bruno Giordano ha detto la sua sul futuro di Conceição, ormai lontano dalla panchina del Napoli: ecco le sue parole

Conceição non andrà al Napoli. Sembrava tutto fatto, ma il presidente De Laurentiis ha categoricamente smentito la notizia. Quello del portoghese resta però un nome interessante, soprattutto in ottica Lazio: il futuro di Inzaghi si deciderà domani in un summit, ma la sensazione è che possa esserci più di un colpo di scena. A rialzare la candidatura dell’ex biancoceleste è Giordano Bruno ai microfoni di TMW Radio:

«Conosce la lingua, il campionato, tatticamente è molto preparato. È un piccolo Simeone, vedendolo in questi anni. Sarebbe perfetto per la Lazio, visto il suo passato biancoceleste».