Inzaghi Lazio, domani l’incontro a Formello: possibile colpo di scena

Domani Simone Inzaghi incontrerà la società per discutere il rinnovo con la Lazio: sensazioni negative, ma attenzione ai colpi di scena

Un momento cruciale per la storia della Lazio: domani, al Centro Sportivo di Formello, ci sarà l’incontro tra Simone Inzaghi e la società per discutere finalmente del rinnovo di contratto. Le sensazioni, specialmente dopo le parole del tecnico dopo la gara col Sassuolo, sono negative. Tuttavia, non tutto è ancora detto.

Infatti, secondo quanto riportato da Matteo Petrucci ai microfoni di Sky Sport 24, non è da escludere un possibile colpo di scena. L’allenatore e il presidente Lotito, infatti, potrebbero mettere da parte rancori e divergenze e scegliere di proseguire ancora insieme. Al momento, tutto fa pensare all’addio definitivo: ma la speranza di un prolungamento, anche se minima, sembra ancora concreta.