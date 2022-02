ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sergio Conceicao ha parlato a Sky nel post-partita della gara di Europa League tra Lazio e Porto: le sue parole

Intervenuto a Sky, Sergio Conceicao tecnico del Porto, ha parlato così del match contro la Lazio.

SOTTO LA NORD – «Il finale con i tifosi è stato emozionante. Alla Lazio ho passato anni bellissimi, c’era un rapporto fantastico con il tifo, questo è il calcio: emozione, passione. Abbiamo vinto due titoli. Ci siamo qualificati e abbiamo meritato, ma c’era rispetto e intensità».

FUTURO IN ITALIA – «Vivo giorno per giorno, non penso ad un futuro lungo. Sono concentrato in campionato, siamo primi e in finale di Coppa. Il Porto era in Champions, siamo usciti in un gruppo fortissimo e siamo scesi in Europa League».

QUALIFICAZIONE – «La Lazio ci ha messo in difficoltà. Nel primo tempo non siamo stati bellissimi, abbiamo fatto possesso ma senza concretizzare. Siamo una squadra che sa tenere palla e aggredire in profondità e non l’abbiamo fatto. Nel secondo tempo potevamo fare il 3-1, poi abbiamo sofferto la qualità della Lazio e il loro gioco diretto sugli attaccanti. La Lazio ha tanti campioni e un grandissimo allenatore, conosco bene il calcio italiano e penso che potranno crescere e salire di livello nel campionato italiano. Mi ha sorpreso in positivo».