Compleanno Poli, arrivano gli auguri della Lazio. Giorno speciale per l’ex attaccante biancoceleste

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio celebra l’ex attaccante biancoceleste, Fabio Poli. Ecco gli auguri del club.

GLI AUGURI DEL CLUB– «Compie oggi 61 anni Fabio Poli, ex attaccante della Prima Squadra della Capitale. Dopo aver debuttato nel professionismo con la maglia del Modena, Poli si trasferì prima al Bologna ed in seguito al Cagliari, compagine con la quale il centravanti riuscì ad esordire nel campionato italiano di massima serie. Al termine della terza stagione con la casacca isolana, la Lazio lo acquista: la prima gara con l’Aquila sul petto è datata 21 agosto 1985, giorno in cui la Prima Squadra della Capitale affrontò il Catania in Coppa Italia. Da quel giorno, Fabio Poli ha collezionato 58 presenze e 5 reti in maglia biancoceleste: una di queste ha consegnato l’attaccante alla storia del Club. Il 5 luglio del 1987, infatti, Poli decide lo spareggio disputato e vinto per 1-0 a Napoli contro il Campobasso».