Compleanno Mihajlovic: la Lazio ricorda la sua leggenda nel giorno dei 55 anni – VIDEO

Giornata di commozione e ricordo quella di oggi in casa Lazio. Il club biancoceleste ha voluto ricordare Sinisa Mihajlovic, leggenda del club, nel giorno del suo compleanno. Il serbo avrebbe compiuto oggi 55 anni.

Our beloved Sinisa Mihajlovic would have celebrated his 55th birthday today.

Happy birthday, Miha. Always in our hearts. 🩵 pic.twitter.com/G9tvBAJPLN

— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) February 20, 2024