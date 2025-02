Compleanno Immobile, l’ex Lazio spegne 35 candeline: gli auguri della Lazio – FOTO

Compleanno Immobile, la Lazio ha voluto fare gli auguri al suo ex capitano tramite i propri profili social

Ciro Immobile, ex capitano e leggenda della Lazio, compie oggi 35 anni. Sta continuando la sua carriera in Turchia, al Besiktas, ma la società biancoceleste non dimentica quello che ha fatto per questi colori. Di seguito gli auguri del club:

«Buon compleanno, Ciro» sono state le parole della Lazio, accompagnate da una grafica che ritrae Ciro Immobile con una corona da re in testa.