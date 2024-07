Compleanno di Pedro, gli auguri di Zaccagni e Luis Alberto - FOTO

Compleanno di Pedro, gli auguri all’attaccante della Lazio da parte di Mattia Zaccagni e Luis Alberto: le immagini

Oggi è il compleanno di Pedro e alcuni suoi compagni ed ex compagni della Lazio hanno voluto fare gli auguri allo spagnolo. Il primo è stato Mattia Zaccagni, seguito poi da Luis Alberto. Di seguito le loro storie su Instagram.

Tra compagni e non solo, insomma, nessuno si è dimenticato di fare i propri auguri allo spagnolo in un giorno speciale per lui.