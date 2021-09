Compleanno Caicedo, l’ecuadoriano compie 33 anni. Auguri!

Compleanno Caicedo, l’ex giocatore della Lazio compie oggi 33 anni. Tanto l’affetto dei tifosi sui social, il legame rimarrà intatto

Non una giornata come le altre per i tifosi della Lazio: oggi Felipe Caicedo compie 33 anni. La maglia è un’altra, quella del Genoa, ma il legame con l’ambiente e i tifosi è e rimarrà indissolubile.

In biancoceleste dal 2017 al 2021, il Panterone si è sempre distinto per professionalità e decisività nei momento clou, timbrando spesso il cartellino quando sembrava non ci fosse più tempo. Dalla redazione di Lazionews24, i migliori auguri all’attaccante.