Compagnoni: «L’annata della Lazio non è da buttare. Ecco cosa ne penso della contestazione». Le parole del telecronista

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Maurizio Compagnoni ha parlato della contestazione dei tifosi della Lazio. Queste le sue parole:

PAROLE – «L’annata è negativa però non è tutto da buttare. La Lazio ha fatto un ottavo di Champions, non solo. Ha battuto il Bayern Monaco all’Olimpico, è vero che ha perso al ritorno ma intorno al 40′, sullo 0-0, Immobile ha avuto un’occasione colossale. Il cammino in Europa è stato ottimo. In campionato le cose non vanno bene. Capisco la delusione, la contestazione mi sembra un troppo anche se so quanto è importante il derby a Roma e l’ha perso non giocando bene. Però meno di dodici mesi fa la Lazio chiudeva al secondo posto. Ha fatto un ottimo ottavo di finale di Champions. La stagione non è positiva ma non mi sembra certo un disastro. Ripeto, rispetto la delusione dei tifosi che si aspettavano certamente di più però la contestazione mi sembra esagerata».