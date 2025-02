Como-Lazio Women 1-2, trionfo per Grassadonia al Seregno

Como-Lazio Women, trionfo netto e fondamentale per la squadra biancoceleste che conferma il periodo ottimo dopo il successo con la Fiorentina

Missione compiuta per la Lazio Women, la quale in attesa della squadra maschile, regala una gioia nel weekend in corso ai tifosi biancocelesti. Le ragazze di Grassadonia vincono 1-2 nella delicata trasferta contro il Como e si confermano dopo il successo di settimana scorsa contro la Fiorentina. A decidere il match sono state Le bihan e Simonetti, inutile nel finale la rete di Kramzar