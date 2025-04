Como Lazio Women 0-4, la squadra di Grassadonia travolge le lariane: decisiva la tripletta di Le Bihan – FOTO

Condividi via email

Como Lazio Women 0-4, la centravanti francese Le Bihan travolge le padrone di casa: la grafica sul match vinto dalle capitoline

Como Lazio Women è terminata con il larghissimo risultato di 0-4 in favore delle capitoline. La squadra di Grassadonia si è saputa imporre sin da subito dimostrando di avere a disposizione una rosa molto più competitiva da quella messa in campo dalle lariane.

Come ciliegina sulla torta vi è la super prestazione di Le Bihan, autrice di una tripletta ed un assist. Prestazione incredibile per l’attaccante che dimostra tutta la propria abilità in una sfida molto importante.