Como Lazio 1-2, Mazzitelli riapre la gara al Sinigaglia a inizio ripresa

Como Lazio, riapre la partita la formazione lombarda che riesce grazie a Mazzitelli a ridare qualche brivido al match in favore dei ragazzi di Fabregas

Partita che non vuole ancora conoscere un vero e proprio padrone, perchè tra Como e Lazio si riapre la gara grazie alla rete segnata da Mazzitelli a inizio ripresa. Al 56′ l’ex Frosinone riesce a liberarsi in area di rigore e non da scampo a Provedel che deve raccogliere il pallone in fondo alla rete.