Como Juve, rigore di Gatti: Baroni spegne le polemiche sul nascere, ecco cosa ha detto

Como Juve, Marco Baroni spegne sul nascere le polemiche sul mancato rigore concesso ai lariani per il tocco di mano di Gatti. Ecco cosa ha detto

Marco Baroni ha spento subito le polemiche per quanto riguarda il rigore non concesso contro Gatti ieri sera in Como Juve. Il tecnico della Lazio ha risposto così alla domanda sulla partita del Penzo in conferenza stampa.

COMO JUVE – «Rigore di Gatti? Non l’ho visto. Io se guardo gli altri perdo energia, non posso guardare la Juventus. Non posso pensare che quelli che stanno davanti non facciano più punti. Fabregas? Non voglio commentare le sue parole. Io guardo come gioca perché il Como gioca un gran calcio».