Commisso: «Soddisfatto della scelta Gattuso, con lui tornerà l’entusiasmo»

Rocco Commisso ha parlato della scelta in panchina di Rino Gattuso: ecco le dichiarazioni del presidente della Fiorentina

Rocco Commisso ha parlato della scelta in panchina di Rino Gattuso. Ecco le sue dichiarazioni ai canali ufficiali del club sul tecnico che era stato accostato anche alla Lazio.

GATTUSO – «Sono soddisfatto e credo lo siano tutti i tifosi, questo mi rende molto contento. L’entusiasmo è ritornato. C’era anche due anni fa, poi qualcosa è andato male. Speriamo che questo consenso duri a lungo, aiutate la squadra, Gattuso e la dirigenza. Non dobbiamo tornare a un giorno di entusiasmo e uno di critiche. Voglio ringraziare anche quelli che hanno lavorato duro per far arrivare il mister. Io ho dato l’ok, ho sempre voluto bene a Gattuso e non solo per i Mondiali del 2006. Ho molto rispetto per lui, per la sua grinta e per la sua famiglia. È uno che dice le cose in faccia e non dietro le spalle, come Rocco».