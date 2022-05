Paparelli, Comitato Consumatori Lazio: «Indignazione per l’articolo del CorSport»

Il Comitato Consumatori Lazio, su Facebook, ha spresso tutta la sua indignazione per l’articolo a firma di Giancarlo Dotto

Il fiume di indignazione continua a travolgere il giornalista Giancarlo Dotto, dopo l’infelice utilizzo della tragedia di Paparelli in un articolo per la versione online del Corriere dello Sport. Su Facebook, è presto arrivato il commento del Comitato Consumatori Lazio:

«Il Comitato Consumatori Lazio, pur prendendo atto delle spiegazioni, tardive e prive di scuse, fornite dal Sig. Giancarlo Dotto, esprime tutta la propria indignazione per la superficialità e l’offensività espresse nell’articolo dallo stesso pubblicato sull’edizione online del Corriere dello Sport.

A distanza di tanti anni, non è concepibile che si usi ancora il nome, il riferimento e la tragedia della Famiglia Paparelli per uno sciocco, tanto irriguardoso, atto di captatio benevolentiae. Sarebbe stato molto meglio pensare prima e parlare poi, non il contrario!».