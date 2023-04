Come sta Casale? Le parole di Sarri sul difensore centrale

Nella conferenza stampa pre partita, il tecnico ha fornito informazioni sulle condizioni di Casale

Nella conferenza stampa pre Inter Lazio, Maurizio Sarri ha parlato anche delle condizioni fisiche di Nicolò Casale.

LE PAROLE- Sta bene, ha avuto un problema gastrointestinale per 3-4 giorni di fila, era un po’ debilitato, per questo ha fatto uno spezzone. Ma ora si è allenato per una settimana.

