Comanda il Tifoso, top&flop di Lazio-Rennes: Milinkovic dà la svolta, non convince Vavro

Comanda il Tifoso, ecco i risultati del sondaggio sul migliore ed il peggior biancoceleste in campo in Lazio-Rennes

Lazio-Rennes / Dopo la sconfitta nella prima gara d’Europa League contro il Cluj, la Lazio torna a vincere contro il Rennes. Dopo un primo tempo sottotono, la squadra di Inzaghi è riuscita a dare una svolta alla partita, rimontando dal momentaneo svantaggio, anche grazie all’entrata in campo di Milinkovic e Luis Alberto. Entrambi sono stati inseriti nel sondaggio sul migliore in campo, pubblicato al termine del match sulla pagina Facebook di LazioNews24. Nonostante l’ottima prestazione, lo spagnolo non ha potuto nulla contro il ‘Sergente’, che si è aggiudicato il termine di ‘Top’. Il centrocampista serbo si è reso protagonista del pareggio biancoceleste, servito proprio dal ‘Mago’, e ha dato l’assist vincente a Ciro Immobile in occasione del secondo gol.

FLOP – A proposito di ‘flop’, invece, sono stati inseriti nel sondaggio Valon Berisha e Denis Vavro, con quest’ultimo che ha ottenuto il maggior numero di preferenze. L’ex Salisburgo, tornato a disposizione dell’allenatore dopo un lungo periodo di stop, non ha ancora fatto vedere ciò che di buono ha invece dimostrato nel corso della sua carriera. Poco convincente anche la prestazione dell’ex Copenaghen che, arrivato nell’ultima sessione di calciomercato, sta vivendo ancora una fase d’ambientamento nella Capitale.