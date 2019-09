Comanda il Tifoso / Top&Flop di Lazio-Roma: Luis Alberto decisivo, non convince Luiz Felipe

Comanda il Tifoso / Ecco i risultati del sondaggio sul migliore ed il peggiore in campo nel derby di ieri Lazio-Roma

Lazio-Roma / Ieri l’Olimpico di Roma è stato teatro del derby della Capitale Lazio-Roma. Al termine del match, pareggiato 1-1, è stato aperto sulla pagina Facebook di LazioNews24 il consueto sondaggio sul migliore ed il peggiore in campo. In lizza per il titolo di ‘top’, Luis Alberto e Acerbi, con lo spagnolo che ha ottenuto la stragrande maggioranza dei voti dei partecipanti. E’ stato proprio un gol del ‘Mago’ a far acciuffare il pareggio alla formazione di Inzaghi, andata in svantaggio dopo la rete dal dischetto di Kolarov. Anche Lazzari, alla sua prima stracittadina, è stato premiato da tanti tifosi su Facebook: «Per me il migliore è stato Lazzari, soprattutto nel secondo tempo. Peccato per il gol annullato e il colpo di testa sbagliato davanti al portiere, avrebbe meritato la rete».

FLOP – A proposito, invece, del giocatore meno convincente, sono stati inseriti nel sondaggio Lucas Leiva e Luiz Felipe, con quest’ultimo che ha ottenuto il titolo. Il brasiliano, ammonito, particolarmente nervoso ed anche a causa di un affaticamento muscolare, è stato sostituito da mister Simone Inzaghi. Adesso, la Serie A si fermerà per due settimane: la Lazio tornerà in campo a Ferrara per il match contro la Spal.