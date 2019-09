Comanda il Tifoso / Top&Flop di Lazio-Parma: Immobile torna a colpire!

Comanda il Tifoso / Ecco i risultati del sondaggio sul migliore ed il peggiore in campo di Lazio-Parma: vince Immobile

Lazio-Parma / La Lazio torna finalmente a vincere dopo le due brutte sconfitte contro Spal e Cluj. Il match, giocato ieri sera all’Olimpico, si è concluso 2-0 per i padroni di casa. A decidere la partita, la rete di Ciro Immobile al 7′ e quella di Adam Marusic al 66′. Entrambi sono stati inseriti nel sondaggio sul migliore in campo, pubblicato al termine della gara sulla pagina Facebook di LazioNews24. La maggior parte dei voti sono andati al bomber della Lazio, arrivato a quota 90 e tornato a segnare su azione in casa dopo quasi un anno di digiuno. Il titolo di ‘Top’ è andato a lui nonostante la plateale reazione avuta al momento del cambio, a cui hanno fatto seguito le scuse, arrivate via social questa mattina.

PEGGIORE – Dopo due brutte prestazioni dell’intera squadra, ieri la Lazio è tornata a far vedere le proprie qualità. Per questo motivo, non è stato aperto alcun sondaggio sul peggiore in campo. Tutti promossi, per il momento!