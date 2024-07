Colpani Lazio, la Fiorentina INSISTE per il centrocampista: la situazione del giocatore di proprietà del Monza

Come riportato da TMW, la Fiorentina sta insistendo per cercare di portare Andrea Colpani alla corte del suo ex allenatore Raffaele Palladino. Il Monza vorrebbe impostare l’operazione sulla base di una cessione a titolo definitivo, mentre il club viola vorrebbe un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni.

Il costo complessivo dell’operazione si aggira tra i 15 e i 18 milioni di euro. Anche la Lazio, ormai da tempo, è interessata a Colpani, ma al momento è più indietro rispetto alla Fiorentina.