Lazio Genoa si avvicina! Colombo vede il primato tra i talenti italiani nati dal 2002

Lazio Genoa è alle porte! Lorenzo Colombo sfida i biancocelesti a caccia di un record storico in Serie A

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato in vista di un appuntamento imperdibile del massimo campionato nazionale. La sfida tra la Lazio e il Genoa andrà in scena domenica 30 agosto con fischio d’inizio fissato per le ore 20:45, match valido per la seconda giornata della Serie A 2026/27. Mentre i tifosi si preparano a riempire gli spalti del rettangolo verde per vivere novanta minuti di grande intensità agonistica, i riflettori dei media si accendono inevitabilmente sui singoli protagonisti del match e sulle statistiche più curiose legate ai calciatori delle squadre avversarie.

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L’attaccante Lorenzo Colombo e il record storico nel mirino contro la Lazio

Tra i pericoli maggiori che la retroguardia biancoceleste dovrà arginare nel corso della serata figura senza dubbio Lorenzo Colombo. L’attaccante, che aveva trovato la via della rete già nel primo dei suoi sette incroci disputati in campionato contro la Lazio nel gennaio 2023, si presenta a questo appuntamento con la possibilità di scrivere una pagina importante della storia recente del torneo. Il centravanti può infatti diventare il primo giocatore italiano nato dal 2002 in avanti ad andare a segno in ben cinque diverse stagioni consecutive di Serie A, un traguardo di assoluto prestigio che certificarne la precoce continuità realizzativa ad alti livelli.

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I talenti della generazione 2002 insieme a Colombo: da Scalvini a Cancellieri

Il prestigioso traguardo balistico inseguito dal centravanti del Genoa inserisce il suo nome in una ristretta e selettiva élite di giovani promesse del calcio nostrano. All’interno di questa speciale graduatoria di classe ed efficacia realizzativa figurano infatti altri prospetti di primissimo piano nati dallo stesso anno in poi, come Scalvini, Baldanzi, Volpato e Cancellieri. Una compagnia d’eccezione che impreziosisce ulteriormente il valore della sfida del campo, rendendo il duello tra l’attaccante rossoblù e la difesa della Lazio uno degli spunti tattici e statistici più affascinanti e seguiti dell’intero weekend di campionato!

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