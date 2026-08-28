Sfuma l’obiettivo Elliott! Il centrocampista del Liverpool tratta con il Valencia

Niente Serie A per Harvey Elliott! Tramonta la pista Lazio, c’è il Valencia in pole position: ecco quanto filtra

Le ultime settimane della sessione estiva di trattative riservano colpi di scena clamorosi e ribaltoni improvvisi che ridisegnano il futuro dei grandi protagonisti del panorama internazionale. Nelle scorse ore, il nome del talentuoso Harvey Elliott era rimbalzato con insistenza sui taccuini degli operatori di mercato italiani, venendo accostato con forza a club blasonati come la Lazio e il Napoli. Tuttavia, stando alle indiscrezioni raccolte e divulgate dall’esperto di mercato Matteo Moretto, le ambizioni delle società nostrane sono destinate a infrangersi contro la realtà: il futuro professionale del centrocampista inglese non si tingerà infatti dei colori della Serie A.

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L’affondo decisivo del Valencia per Harvey Elliott

Il percorso calcistico del giovane trequartista sembra condurre dritto verso la Liga spagnola, lontano dai riflettori del campionato italiano. La trattativa per portare Harvey Elliott a vestire la maglia del Valencia ha registrato un’accelerazione improvvisa e straordinaria. La dirigenza del club spagnolo ha intavolato una negoziazione proficua e diretta con i vertici del Liverpool, proprietario del cartellino del giocatore, impostando le basi economiche e strutturali per definire l’operazione in tempi strettissimi e bruciare la concorrenza internazionale.

Ottimismo e trattativa avanzata tra Valencia e Liverpool

L’esito positivo dell’intera operazione di mercato appare ormai una formalità ampiamente alla portata dei club coinvolti. Le parti in causa sono attualmente vicinissime alla quadratura definitiva dell’accordo, alimentando un forte ottimismo circa il buon esito e il lieto fine della trattativa. Salvo clamorosi e imprevedibili ribaltoni dell’ultima ora, il futuro di Harvey Elliott sarà dunque nella Liga, con il Valencia pronto ad accogliere a braccia aperte il gioiello!