Almqvist tra il muro del Parma e il fantasma della Lazio! L’intreccio si accende con Cancellieri

Tutti vogliono Pontus Almqvist, il Parma dice no! L’ombra della Lazio incombe, se parte Cancellieri

Le ultime settimane della sessione estiva di trattative regalano colpi di scena inattesi e movimenti di mercato destinati a cambiare gli equilibri di diverse rose del campionato italiano. Il futuro di Pontus Almqvist, classe 1999, è diventato improvvisamente uno dei temi più caldi del panorama calcistico nazionale. L’ala svedese ha racimolato appena 24 minuti nel corso del match d’esordio stagionale disputato dalla sua squadra contro il Cagliari, un impiego ridotto che ha immediatamente attirato l’attenzione di diversi club di massima serie pronti a sferrare l’assalto per assicurarsi le prestazioni del talentuoso laterale prima del gong finale.

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L’interesse di Cremonese e Frosinone per Pontus Almqvist

La situazione contrattuale del giocatore, legato al club ducale da un accordo in scadenza nell’estate del 2027 e dunque con appena un anno residuo di contratto, ha scatenato una vera e propria baglia sul mercato. Nelle scorse ore, sia la Cremonese che il Frosinone si sono mosse concretamente per sondare il terreno e capire i margini di una trattativa, cercando di approfittare dello scarso minutaggio iniziale per strappare il calciatore ai ducali. Nonostante i corteggiamenti serrati provenienti dalla serie cadetta e le richieste di informazioni avanzate da vari estimatori, la dirigenza del Parma ha deciso di fare muro, blindando per il momento il proprio gioiello e rifiutando di agevolare cessioni a cuor leggero.

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L’inserimento della Lazio e l’incastro legato a Matteo Cancellieri

Le vere grandi manovre attorno al calciatore scandinavo potrebbero però subire una forte accelerazione grazie all’interesse di una big della Serie A. Secondo quanto rivelato da TMW, la Lazio avrebbe infatti preso informazioni approfondite sulla situazione di Pontus Almqvist, inserendolo concretamente nella lista dei possibili rinforzi. L’eventuale e definitiva fumata bianca per l’approdo nella Capitale dell’esterno svedese resta tuttavia vincolata a un preciso incastro di mercato: qualora dovesse andare in porto la cessione di Matteo Cancellieri, il club biancoceleste si fionderebbe senza esitazioni sul giocatore di proprietà del Parma, regalando un colpo ad effetto!