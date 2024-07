Colino (AS) a MILANNEWS24: «Dall’Italia ci si ASPETTAVA DI PIU’, i giocatori ci sono, i GIOVANI DI TALENTO anche»

Le parole del giornalista di AS, Jesus Colino, in esclusiva a Milannews24: «Potrebbero esserci altri nomi dall’Atletico all’Italia»

Jesus Colino, giornalista di AS, ha parlato in esclusiva a Milannews24.com. Di seguito un estratto delle sue parole.

Possono esserci altre operazioni dall’Atletico Madrid in Italia o viceversa?

«Riquelme è stato informato, almeno informalmente, dell’interesse da parte della Roma. L’Atletico chiede almeno 30 milioni per lui»

Come hai visto l’Italia all’Europeo? Come può seguire il modello spagnolo?

«Dall’Italia, campione d’Europa in carica, tutti ci aspettavamo di più, ma già nella prima fase si è visto che non erano in un gran momento. Contro la Spagna non hanno giocato una buona partita e contro la Svizzera hanno giocato male. In Italia ci sono buoni calciatori e stanno arrivando giovani con tanto potenziale. Sono sicuro che tornerà presto a competere per i titoli»

