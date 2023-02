Cluj, ritiro punitivo prima della sfida alla Lazio: la situazione

Dopo la doppia sconfitta contro Steaua Bucarest e Craiova, Petrescu, tecnico del Cluj, ha deciso per un ritiro punitivo in vista della Lazio

Clima pesante in casa Cluj alla vigilia della sfida di domani in Conference League contro la Lazio. Dopo la doppia sconfitta contro Steaua Bucarest e Craiova infatti, il tecnico Dan Petrescu ha previsto per la sua squadra un ritiro punitivo.

La decisione, come riportato dal Corriere dello Sport edizione romana, durerà fino alla sfida contro l’l’Arges, ovvero quella successiva alla sfida di domani contro i biancocelesti di Sarri.