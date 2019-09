Cluj Lazio, è il “ballo delle debuttanti”: a casa diversi big

Ampio turnover per Inzaghi che lascia a Roma diversi big: Cluj-Lazio sarà la sfida di esordio europeo per Jony e Lazzari

Inizia finalmente il cammino europeo della Lazio. Questa sera la squadra biancoceleste sarà di scena in Romania e per qualcuno sarà un’occasione speciale: Jony e Lazzari infatti faranno il loro esordio in Europa League. C’è qualche speranza anche per Adekanye, che partirà inizialmente dalla panchina. Il nigeriano è l’unica vera alternativa in attacco a Caicedo, visto che Immobile è rimasto a Roma. Sarà inoltre prima presenza stagionale per Berisha ed esordio dal 1′ per Bastos e Vavro.

LAZIO, TRE BIG NON CONVOCATI – Non solo Ciro Immobile salterà la gara iniziale della fase a gironi di Europa League. Il mister Simone Inzaghi infatti non convocherà neanche Luis Alberto e Radu.

