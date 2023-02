Cluj, il presidente Balaj replica a Becali: «Dichiarazioni inopportune e deplorevoli»

Balaj, presidente del Cluj, ha replicato a Becali, presidente della Steaua Bucarest, che si è auguraro la sconfitta dei romeni con la Lazio

Ai microfoni di ProSport, Balaj, presidente del Cluj, ha replicato così a Becali, presidente della Steaua Bucarest, che si è augurato la sconfitta del club rumeno domani contro la Lazio in Conference League:

«È inaspettato, addirittura deplorevole portare la croce sui vestiti e fare un discorso del genere. Penso che in chiesa non imparino a comportarsi così. Per fortuna arriva il digiuno e puliamo tutto il casino che facciamo. Ogni volta auguriamo loro buona fortuna. Stiamo parlando di club che rappresentano la Romania, come tutti».