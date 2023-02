Becali: «Il Cluj fa schifo vorrei che contro la Lazio prendesse...»

Becali, alla vigilia della sfida di ritorno di Conference contro la Lazio il presidente della Steaua Bucarest parla del match

Alla vigilia della delicata sfida di ritorno di Conference contro la Lazio, ha parlato ai microfoni di Sport.ro il presidente della Steaua Bucarest Becali, il quale rilascia queste dichiarazioni

PAROLE – «Il CFR Cluj fa schifo senza Deac. Non la vedo più come una squadra tosta, prima non potevi batterli ma ora non è più così. Subiscono gol, non hanno più forza e potenza. Non hanno più i giocatori di una volta, non hanno più un attaccante»

«Non voglio che il CFR sia prosegua il suo cammino, voglio che prendano 5 gol dalla Lazio»