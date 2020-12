Club Brugge, Mignolet: «Orgoglioso, siamo stati sfortunati»

Simon Mignolet, portiere del Club Brugge, è intervenuto in conferenza stampa dalla pancia dell’Olimpico

«Più orgoglio o tristezza? Orgoglio, abbiamo giocato fino all’ultimo secondo, non abbiamo perso in dieci contro la Lazio. Dobbiamo fare tesoro di questa esperienza, anche se non siamo così esperti. Abbiamo lavorato fino alla fine, dal primo giorno ho detto alla squadra che era possibile giocare per andare avanti in Champions. All’ultimo secondo abbiamo rischiato di fare la storia. Se giochi in dieci e provi a farlo in avanti, non hai nulla da perdere, poi se lanci lungo alla fine qualche occasione la crei sempre, lo abbiamo visto all’ultimo minuto nella loro area. Nell’intervallo abbiamo parlato di cosa era successo, ci siamo detti che avevamo un piano chiaro, era tutto o niente, avevamo speranza. Alla fine abbiamo avuto sfortuna».