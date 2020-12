Club Brugge, gli ultimi precedenti europei in trasferta sono incoraggianti

Il Club Brugge – che questa sera sfiderà la Lazio allo Stadio Olimpico – è più ostico in trasferta che in casa: i numeri

La Lazio è in procinto di affrontare il Club Brugge tra le mura amiche, pur senza tifosi sugli spalti dell’Olimpico. I belgi sono reduci dalla vittoria a San Pietroburgo (2-1 nel recupero) e dalla sconfitta per 3-0 a Dortmund nel gruppo F. Un successo garantirebbe alla compagine di Clement uno storico passaggio del turno, unicum nella storia dei nerazzurri. Che negli ultimi anni hanno ben figurato fuori casa. A Parigi, nella scorsa Champions League, il PSG si impose per 1-0 al Parco dei Principi con un gol di Icardi ma faticò parecchio. Il Real Madrid si vide imporre un 2-2 prestigioso al Bernabeu, mentre a Istanbul con il Galatasaray finì 1-1. Una sola volta il Club Brugge ha incassato una sconfitta sonora, nei sedicesimi della scorsa Europa League in casa del Manchester United: fu 5-0 per i Reds, ma la gara fu viziata da un cartellino rosso per gli ospiti nel primo quarto d’ora di gioco.