Club Brugge, Clement: «A dieci minuti dal 90′ guarderemo cosa fa la Lazio»

Il tecnico del Club Brugge ha parlato della gara con lo Zenit di Champions League

Il tecnico del Club Brugge Clement sarà impegnato questa sera in Champions League contro lo Zenit San Pietroburgo. Ai belgi basta un pareggio per centrare l’Europa League aritmetica, ma nel caso in cui la Lazio perdesse a Dortmund o nel caso in cui i belgi vincessero e la Lazio non vincesse a Dortmund, il Club Brugge si giocherebbe addirittura la qualificazione agli ottavi di Champions League all’Olimpico. L’allenatore ha ammesso che la squadra avrà più di un occhio alla sfida del Signal Iduna Park.

«Possiamo farcela a qualificarci in Europa League, ma non vogliamo scendere in campo con l’intenzione di ottenere un pareggio. Se parti giocando in difesa poi ti trovi costretto a cambiare a gara in corso. Quando la nostra sfida si avvicinerà al termine, dieci minuti prima del triplice fischio, daremo un’occhiata alla sfida tra Lazio e Dortmund».