Vormer, Schrijvers e Horvath positivi al Covid-19: saltano l’Anversa

Il Club Brugge eliminato dalla Lazio in Champions League dovrà fare i conti col Covid-19, come ha fatto la Lazio nelle fiandre nella seconda sfida del Gruppo E di Champions League. All’esito dei tamponi, il capitano Vormer, Schrijvers e il secondo portiere Horvath sono risultati positivi al coronavirus e salteranno la gara contro l’Anversa in campionato. Martedì avevano affrontato la Lazio.