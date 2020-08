Il presidente della Lazio Claudio Lotito potrebbe diventare senatore della Repubblica.

Claudio Lotito è prossimo diventare un senatore nelle fila di Forza Italia. Secondo il Fatto Quotidiano Lotito sarebbe vicino al seggio vacante in Parlamento, in tal senso cruciale la Giunta per le elezioni presieduta da Maurizio Gasparri, il quale ha deciso per la contestazione dell’elezione di Vincenzo Carbone. Ora la parola alla camera di consiglio e poi all’aula.