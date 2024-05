Lotito ASSICURA: «Tudor RESTA, Kamada dimostri di essere serio!». Poi TUONA contro Luis Alberto

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato al termine della gara di ieri sera contro il Sassuolo, ultima di campionato

Intervenuto ai microfoni de Il Messaggero, Claudio Lotito, patron della Lazio, ha dichiarato:

PAROLE – «Fino a ieri non ci avevo parlato, lo avevo solo visto sabato insieme alla squadra. Il tecnico ha un contratto fino al 30 giugno 2025, non c’è quindi nessuna urgenza di un rinnovo e non mi ha detto che se ne vuole andare o abbia titubanze a proseguire il rapporto. Luis Alberto? Sta facendo tutto lui. Ha un contratto per altri 4 anni. Se vuole andare via, deve portare i soldi che vogliamo. Di certo non lo diamo gratis come ha paventato lui pubblicamente. Una società quotata in borsa potrebbe chiedere i danni per questo. Kamada? Daichi ha detto di voler restare, ora deve dimostrare di essere serio».

INDICE DI LIQUIDITA’ E FLAMINIO – «Indice di liquidità? Il 31 maggio vi accorgerete quanto sta bene la Lazio, in attivo di 35 milioni sul bilancio, con un patrimonio netto positivo. È un paletto stupido inserito dalla Figc. Tutti i lavori dell’Academy a Formello sono stati già pagati e coperti con i soldi della società, non facendo mutui o debiti come fanno altri club. Ecco perché si è abbassato l’indice di liquidità, un limi- te provvisorio che dura 8 mesi, a cui ho sempre posto rimedio di tasca mia per pagare stipendi e tutto il resto. Chi invece accumula debiti per 10 anni – e c’è chi ne ha per 550 milioni – non intacca la contabilità e paga solo multe, quando nemmeno si dovrebbero iscrivere al campionato. Un paradosso assoluto. Flaminio? Stiamo facendo tutte le verifiche tecniche, per esempio sulla tenuta del cemento armato. Non farò vedere a nessuno il progetto finché non sarà tutto pronto. È stato bellissimo riabbracciare Eriksson, i tifosi hanno dimostrato il loro amore e i grandi valori del popolo della Lazio».