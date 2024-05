Lotito CRITICO contro l’indice di liquidità: «Paletto stupido e senza senso. Vi spiego perchè»

Claudio Lotito, patron della Lazio, ha criticato duramente l’istituto dell’indice di liquidità: paletto senza senso. Le dichiarazioni

Nel corso dell’intervista a Il Messaggero, Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha criticato l’indice di liquidità:

PAROLE – «Indice di liquidità? Il 31 maggio vi accorgerete quanto sta bene la Lazio, in attivo di 35 milioni sul bilancio, con un patrimonio netto positivo. È un paletto stupido inserito dalla Figc. Tutti i lavori dell’Academy a Formello sono stati già pagati e coperti con i soldi della società, non facendo mutui o debiti come fanno altri club. Ecco perché si è abbassato l’indice di liquidità, un limi- te provvisorio che dura 8 mesi, a cui ho sempre posto rimedio di tasca mia per pagare stipendi e tutto il resto. Chi invece accumula debiti per 10 anni – e c’è chi ne ha per 550 milioni – non intacca la contabilità e paga solo multe, quando nemmeno si dovrebbero iscrivere al campionato. Un paradosso assoluto».

