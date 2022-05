L’auspicio di Lotito: «Spero che il rapporto coi tifosi migliori»

Claudio Lotito ha voluto rivolgere un appello ai tifosi della Lazio: la speranza è migliorare il rapporto da qui in avanti

Durante la conferenza di presentazione del ritiro estivo ad Auronzo, Lotito ha parlato anche del rapporto coi tifosi della Lazio:

«Io mi auguro che il rapporto coi tifosi cambi anche mettendosi alle spalle pandemie e guerra in Ucraina e che si apra una parentesi completamente diversa dove tutti lavorano per raggiungere determinati obiettivi. La Lazio ha grandi potenzialità e i tifosi devono capire che il sottoscritto lavora solo per il bene della società. Siamo diventati una società credibile, dobbiamo trasmettere questo orgoglio a tutti. Questo non avviene perchè come laziali pensiamo sempre che l’erba del vicino è sempre più verde. Forza Lazio e venite numerosi».

