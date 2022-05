Conferenza stampa Lotito LIVE: il presidente presenta il ritiro di Auronzo

Conferenza stampa Lotito: le parole del presidente della Lazio che presenta il ritiro ad Auronzo di Cadore

Per il 15° anno consecutivo la Lazio sceglie Auronzo di Cadore come meta per il suo ritiro pre campionato. Nella sala stampa del centro sportivo di Formello, Claudio Lotito illustra il programma del ritiro ai giornalisti. Di seguito le sue parole riportate LIVE da Lazionews24.com.

Noi con l’anno prossimi sono 16 anni che andiamo ad Auronzo. Un traguardo importante e connubio speciale col nostro club. Il supporto dei cittadini è importante, l’ambiente non è ostile e questo aiuta. Torniamo con entusiasmo, ormai è casa nostra. Sto lavorando per creare una casa della Lazio sul posto. Dal punto di vista naturalistico Auronzo è riconosciuto a livello internazionale, stessa cosa per il clima. Dobbiamo noi essere anche incentivati a proseguire ilp percorso perchè la Lazio di oggi non è quella di 19 anni. Abbiamo un appeal e una credibilità completamente diversa e quindi contano anche le risorse economiche e metteteci nella condizioni di scegliere sempre Auronzo. Abbiamo però avuto soluzione alternative più remunerative e abbiamo scelto Auronzo solo per questioni affettive. L’offerta va dunque migliorata nei prossimi anni. Sono contento del rapporto con questa amministrazione e spero che possa proseguire dopo le elezioni. Sono sempre disponibili a trovare soluzioni ad una serie di problemi. Io mi auguro che il rapporto coi tifosi cambi anche mettendosi alle spalle pandemie e guerra in Ucraina e che si apra una parentesi completamente diversa dove tutti lavorano per raggiungere determinati obiettivi. La Lazio ha grandi potenzialità e i tifosi devono capire che il sottoscritto lavora solo per il bene della società. Siamo diventati una società credibile, dobbiamo trasmettere questo orgoglio a tutti. Questo non avviene perchè come laziali pensiamo sempre che l’erba del vicino è sempre più verde. Forza Lazio e venite numerosi.