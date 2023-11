Lotito minaccioso: se la Lazio perde col Feyenoord è pronto a fare questo

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha avvisato la squadra: in caso di sconfitta contro il Feyenoord arriverà questa decisione

Subito in ritiro obbligatorio sino al derby nel caso in cui stasera dovesse arrivare un altro KO (il settimo in 15 gare). Sarebbe una minaccia velata di Lotito dall’alto, ieri a pranzo a Formello non si parlava d’altro.

In realtà c’è già un programma stilato da Sarri che farebbe scattare il ritiro consueto della Lazio da sabato. Appesantire ulteriormente la squadra potrebbe essere solo controproducente e deleterio in vista di domenica pomeriggio. Il DS Fabiani è d’accordo. Non ha senso ora stare col fucile puntato prima di un incontro e in un momento così delicato. Si rischia di fare peggio con un gruppo già amareggiato dai risultati altalenanti e sempre sull’orlo di un crollo emotivo. Lo riporta Il Messaggero.