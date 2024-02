Ciro Immobile alla ricerca del gol speciale contro il Torino

Il capitano Ciro Immobile stasera contro il Torino è alla ricerca di un gol speciale per le sue statistiche personali

In Serie A, contro la sua ex squadra (il Torino), Ciro Immobile ha realizzato nove gol. Stasera, nella delicata trasferta in programma alle 20.45 andrà a caccia del decimo gol.

Con la maglia del Torino, Immobile ha realizzato 27 gol in 47 presenze, per una media di 0.57 gol a partita. Il dato è leggermente migliore da quando veste biancoceleste: 0.65 finora per lui.