Immobile a caccia di riscatto con l’Italia: stasera può battere un record

Immobile con ogni probabilità guiderà l’attacco azzurro nella sfida di questa sera contro la Svizzera: un goal per prendere Toni e Vialli

Nonostante le critiche ricevute dopo l’opaca prestazione contro la Bulgaria, Roberto Mancini si affiderà nuovamente a Ciro Immobile nella gara di questa sera contro la Svizzera, snodo chiave per la qualificazione a Qatar 2022.

L’attaccante della Lazio è carico: con un goal stasera raggiungerebbe Toni e Vialli a quota 16 goal in azzurro. Immobile, come riporta la Gazzetta dello Sport, ha infatti per ora messo a segno 15 reti in 52 presenze. Nessuno ha fatto meglio di lui negli ultimi tre anni con l’Italia.