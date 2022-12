Ciro Immobile fa goal anche con le Crypto: il Capitano della Lazio ha presentato il suo Star Player Token su Starcks

In un evento trasmesso in diretta esclusiva da Sportitalia, Ciro Immobile, il capitano della Lazio e capocannoniere della Serie A, ha lanciato il suo Star Player Token su Starcks, la prima piattaforma italiana che consente di acquistare i scambiare i Token dei Calciatori e di creare un legame diretto tra i tifosi ed il loro idolo di riferimento.

Il SOLD-OUT della prima distribuzione è stato praticamente immediato. In soli 60 minuti, gli utenti hanno polverizzato la supply acquistando tutti gli 1.7 milioni di Token disponibili.

Un altro record per il capitano della Lazio che dimostra la forza del legame che – nel corso degli anni – ha saputo costruire con i suoi tifosi. Sul punto, Immobile, nel corso della presentazione ai media, ha dichiarato «credo che il rapporto con i tifosi sia la cosa più importante. Quando incontro i tifosi per di ogni squadra per strada che mi fanno un complimento sul Ciro uomo mi riempio di gioia».

Ma non è finita qui.

Immobile metterà a disposizione altri Token per i propri Fan, la cui vendita avverrà in esclusiva solo su Starcks.

La piattaforma rilascerà nelle prossime ore ile informazioni con tutti i dettagli per poterli acquistare direttamente ai propri utenti. Per poterli conoscere, quindi, non resta che andare su Starcks.io ed iscriversi.

È stato presentato anche il nuovo Star Advisor di Starcks, Mirko “Cisco” Virgilio che, sia su Starcks che sui propri canali social, lancerà una rubrica periodica dove analizzerà i Token e darà preziosi consigli ai fan sul loro andamento e sul momento migliore per acquistarli.

La trasmissione raggiungerà complessivamente, tra diretta e repliche, oltre 1.000.000 persone ed è disponibile gratuitamente per la visione su app e sito sportitalia.com.