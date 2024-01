Come sta Immobile? Ciro risponde così in conferenza: la rivelazione

Come sta Immobile? Ciro scioglie i dubbi in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana contro l’Inter

Durante la conferenza stampa alla vigilia di Inter-Lazio, semifinale di Supercoppa Italiana, Ciro Immobile ha parlato così della sua condizione fisica:

COME SI SENTE – «Mi manca un po’ di ritmo partita, sono stato fermo tre settimane. E’ stato importante giocare col Lecce per riprendere le cose del campo. La squadra non si è allenata molto per via dei tanti impegni, non mi sono allenato tanto con loro. Ho lavorato sulle mie gambe per essere al massimo per il match».

LE PAROLE DI IMMOBILE IN CONFERENZA STAMPA