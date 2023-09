Cipriani: «La Lazio ha dei problemi, Sarri sta cercando di risolverli, ma..». Le parole del giornalista

Ai microfoni di Lazio Style Radio, il giornalista Gianni Cipriani ha commentato questo complicato inizio di stagione della Lazio. Le sue parole:

PAROLE– «Chi ha fatto sport a livello agonistico sa che a volte certe cose ti vengono facili da sole e altre volte, con la stessa intensità, non ti riescono più. Mi fanno abbastanza ridere le letture psicologiche a distanza, fatte da persone che non hanno mai messo piede in uno spogliatoio. Come si fa a fare analisi sociali in questo modo. Quelle che sentiamo sono tutte illazioni senza fondamento. Mi sembra assai strano che ai calciatori manchino le motivazioni. Quelle che sento sono tutte parole al vento, senza nessun senso. Io stesso sono rimasto deluso dopo Lazio-Monza, ma bisogna andarci piano quando si cercano motivazioni a questa flessione della squadra. La Lazio ha dei problemi, Sarri sta cercando di risolverli, ma non sarà facilissimo. Certe volte basta che vada fuori sincrono una rotellina per far andare in tilt tutto il meccanismo. I biancocelesti hanno una buona rosa, a tratti hanno espresso un buon calcio. Quella che abbiamo visto è stata una falsa partenza ».