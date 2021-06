Cicerelli: «Io della Lazio ma trattato come uno della Salernitana. Futuro...»

Emanuele Cicerelli, ala della Salernitana in prestito dalla Lazio, parla di questi anni e del suo futuro. Le parole

Cicerelli, ala della Salernitana in prestito dalla Lazio, si racconta al Corriere dello Sport.

FUTURO – «Spero che sia ancora in granata. Quando raggiungi un traguardo così importante, poi vuoi andare avanti. A Salerno sto benissimo, da Dio. Ora c’è questa questione della società, poi vedremo».

LAZIO – «Ci ho pensato davvero poco in questi anni, sono sempre stato trattato come un giocatore della Salernitana, non sono neppure mai andato a Roma. A Salerno mi portò il direttore Fabiani che mi prese dalla Paganese».