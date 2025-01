Chukwuemeka Lazio, l’austriaco è l’idea del club per il centrocampo visto la frenata per Fazzini: la situazione attuale

Chukwuemeka Lazio, i biancocelesti guardano in Premier League alla ricerca del nuovo centrocampista per rinforzare il reparto

Con la sessione invernale di calciomercato, ripartono le operazioni in entrata e in uscita delle squadre tra cui la Lazio. Il club biancoceleste sta lavorando per rinforzare il centrocampo e l’ultima idea è quella di Chukwuemeka attualmente al Chelsea. A riportare la notizia è il Corriere dello Sport, spiegando nel dettaglio che il club vuole il calciatore per rinforzare il centrocampo, visto che per Fazzini le possibilità sono praticamente pari allo zero.

La trattativa spiega il quotidiano romano si potrebbe sviluppare sulla base di un prestito con obbliga di riscatto in seguito a determinate condizioni