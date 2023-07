Vieri: «I 50 anni sono solo un numero, Italia difficile per me. Vi spiego»

Christian Vieri, ex attaccante della Lazio, ha rilasciato una bella intervista nel giorno dei suoi 50 anni: le dichiarazioni

Christian Vieri, ex Lazio, detto Bobo è stato uno degli attaccanti più forti del calcio italiano. Ha sempre dato l’aria di godersi la vita e lo fa anche oggi, che conduce tra le tante iniziative la Bobo Tv, un luogo che spesso fa opinione. In occasione dei suoi 50 anni si è raccontato al Corriere della Sera, affrontando una marea di argomenti.

50 ANNI – «É solo un numero. Anche se è un numero importante».

CRESCIUTO IN FRETTA – «Sì, poi in Australia ero in mezzo a persone provenienti da ogni parte del mondo. Anche per questo trovo il razzismo incomprensibile».

SENTIRSI FUORI POSTO IN ITALIA – «Sì, perché al bar sentivo dire che io giocavo a calcio per mio papà, che ero un raccomandato. Ero un bambino, vivevo da solo coi nonni e sentivo l’invidia: mi sono dovuto fare forza, difendermi. Anche con qualche “vaffa” dei miei».