Chiesa, Zazzaroni sicuro: «So per certo una cosa: vuole andare...»

Le parole di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, sul caso Federico Chiesa: «Ecco dove vuole andare»

Ivan Zazzaroni, durante la trasmissione Pressing, ha rilasciato una forte dichiarazione riguardo il futuro di Federico Chiesa. Il calciatore, attualmente, è fuori dal progetto tecnico della Juventus: quest’oggi, infatti, non è stato convocato per la sfida casalinga contro il Como. Di seguito le sue parole sul giocatore in passato accostato anche al calciomercato Lazio.

ZAZZARONI SU CHIESA – «Federico Chiesa vuole l’Inter o il Milan: lo so per certo!».