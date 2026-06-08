Chiesa pronto al ritorno in Italia! Lazio, Milan e Como in corsa. Quale sarà la destinazione?

Federico Chiesa sogna il ritorno in Italia dopo due stagioni tra alti e bassi al Liverpool! Attesa per la decisione sulla sua prossima destinazione in Serie A

Il calciomercato estivo si accende improvvisamente attorno alla figura di Federico Chiesa! Negli ultimi giorni, l’esterno offensivo ha alimentato grandi rumors, aprendo concretamente la porta a un possibile ritorno nel massimo campionato italiano. Le dichiarazioni rilasciate dal classe 1997 hanno fatto discutere gli addetti ai lavori e hanno aperto scenari del tutto inattesi rispetto al suo futuro professionale!

Arrivato a un punto di svolta dopo due stagioni vissute prevalentemente da comprimario con la maglia del Liverpool, il calciatore potrebbe dunque valutare un rientro in Italia, dove alcune società hanno già manifestato un interesse concreto per il suo acquisto. Secondo quanto emerge dalle ultime indiscrezioni di mercato, tre club si sarebbero mossi con maggiore decisione.

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Le opzioni per Federico Chiesa tra Lazio, Milan e Como

Al momento, le tre società maggiormente attive su questo fronte sono la Lazio, il Milan e il Como. Nella capitale, il figlio d’arte potrebbe godere di un ruolo di primissimo piano all’interno dello scacchiere tattico, diventando un elemento centrale del progetto tecnico della squadra biancoceleste e garantendo qualità offensiva e preziosa esperienza internazionale. A Milano, il ragazzo rappresenterebbe invece un rinforzo di spessore soprattutto in vista dell’addio sempre più probabile di Rafael Leao, andando a coprire un vuoto importante nel reparto offensivo rossonero.

La compagine lariana, invece, guarda a Federico Chiesa principalmente per esigenze regolamentari legate alla lista Champions League, avendo la necessità di inserire elementi italiani in rosa. Tuttavia, nella formazione guidata da Cesc Fabregas, l’esterno non ricoprirebbe un ruolo da protagonista assoluto come nelle altre opzioni.

Il futuro di Chiesa e la scelta decisiva del giocatore

Il destino professionale del calciatore resta, pertanto, interamente nelle sue mani. La decisione finale dipenderà da una serie di fattori determinanti: il progetto tecnico prospettato, il ruolo che gli verrà garantito sul campo, la competitività della squadra e le ambizioni personali dell’ala offensiva. La possibilità di tornare a calcare i campi di Serie A rappresenta un’opportunità d’oro per rilanciarsi dopo un biennio difficile in Premier League e riprendere il percorso di crescita nel proprio Paese.

Le prossime settimane si preannunciano decisive per capire se il calciatore sceglierà la Lazio, il Milan o un’altra destinazione a sorpresa, con il campionato italiano pronto a riabbracciarlo. Con le porte della penisola riaperte, Federico Chiesa potrebbe trasformarsi nel vero colpo dell’estate, in grado di spostare gli equilibri di molteplici club italiani grazie alla sua velocità.



