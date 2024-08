Chiesa Lazio, Valcareggi lo ESCLUDE: «Non è alla portata. Situazione che cambierebbe solo in un caso»

Chiesa Lazio, Furio Valcareggi esclude il possibile trasferimento: le parole dell’agente FIFA sulla situazione dell’esterno

Furio Valcareggi, agente FIFA, ha parlato così ai microfoni di Dotsport.it del possibile acquisto di Federico Chiesa da parte del calciomercato Lazio.

LE PAROLE – «Più ancora di quanto non lo sia già. Non penso sia alla portata della Lazio invece, ma le vie del mercato sono infinite e a volte sono imprevedibili. Mi sorprende sia che Giuntoli sia che Thiago Motta siano disposti a dare via un giocatore come Chiesa. Non so di chi è la responsabilità maggiore, ma è una scelta che considero sbagliata. E la responsabilità sarebbe di tutti. La Juventus partirà come di consueto con l’obiettivo, più o meno dichiarato, di vincere lo scudetto. Non so però se ne è in grado».